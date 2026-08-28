NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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28.08.2026 18:00:08
Schwacher Handel in New York: S&P 500 verbucht Verluste
Am Freitag halten sich die Anleger in New York zurück.
Am Freitag steht der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE 0.05 Prozent im Minus bei 7’727.39 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61.421 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.082 Prozent auf 7’737.33 Punkte an der Kurstafel, nach 7’730.99 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7’771.48 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7’715.87 Punkten.
So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche kletterte der S&P 500 bereits um 0.835 Prozent. Der S&P 500 wurde vor einem Monat, am 28.07.2026, mit 7’428.78 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’563.63 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wies der S&P 500 6’501.86 Punkte auf.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.67 Prozent zu. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Gap (+ 13.30 Prozent auf 23.56 USD), Bath Body Works (+ 4.85 Prozent auf 19.56 USD), Dominos Pizza (+ 4.65 Prozent auf 347.49 USD), AppLovin (+ 4.47 Prozent auf 326.59 USD) und Amazon (+ 4.17 Prozent auf 266.95 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil PayPal (-11.67 Prozent auf 46.86 EUR), Marvell Technology (-8.35 Prozent auf 221.28 USD), Autodesk (-4.77 Prozent auf 257.66 USD), Coinbase (-4.61 Prozent auf 181.93 USD) und Lumentum (-4.54 Prozent auf 912.69 USD) unter Druck.
Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 14’046’124 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.356 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.
S&P 500-Fundamentaldaten
Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 12.69 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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