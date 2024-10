Schwacher Handel in New York: S&P 500 verbucht Verluste

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.22 Prozent schwächer bei 5’779.49 Punkten. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 47.842 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.259 Prozent leichter bei 5’777.06 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5’792.04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5’795.03 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’765.41 Zählern.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0.727 Prozent. Vor einem Monat, am 10.09.2024, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 5’495.52 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 10.07.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’633.91 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 10.10.2023, einen Stand von 4’358.24 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 21.86 Prozent. Bei 5’796.80 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 4’682.11 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Micron Technology (+ 4.20 Prozent auf 105.97 USD), The Mosaic (+ 3.68 Prozent auf 26.20 USD), Illumina (+ 3.47 Prozent auf 144.86 USD), Bath Body Works (+ 3.16 Prozent auf 30.55 USD) und Valero Energy (+ 3.07 Prozent auf 143.64 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Enphase Energy (-5.47 Prozent auf 99.56 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3.47 Prozent auf 165.08 USD), Generac (-3.35 Prozent auf 166.51 USD), Arthur J Gallagher (-3.33 Prozent auf 285.11 USD) und Verisk Analytics A (-3.06 Prozent auf 268.57 USD).

Welche S&P 500-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 23’751’976 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.138 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Im S&P 500 weist die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. First Republic Bank lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 600.00 Prozent.

