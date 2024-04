Schwacher Handel in New York: S&P 500 schwächelt zum Handelsende

Schlussendlich fiel der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.21 Prozent auf 5’051.41 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 44.159 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.044 Prozent auf 5’064.07 Punkte an der Kurstafel, nach 5’061.82 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5’039.83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5’079.84 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5’117.09 Punkten. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 16.01.2024, bei 4’765.98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, einen Stand von 4’137.64 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6.51 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’264.85 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Super Micro Computer (+ 10.60 Prozent auf 976.30 USD), Globe Life (+ 7.45 Prozent auf 59.97 USD), UnitedHealth (+ 5.22 Prozent auf 468.89 USD), VF (+ 3.46 Prozent auf 12.57 USD) und Lamb Weston (+ 2.64 Prozent auf 82.06 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil SVB Financial Group (-16.67 Prozent auf 0.05 USD), Live Nation Entertainment (-7.58 Prozent auf 92.21 USD), First Republic Bank (-5.56 Prozent auf 0.04 USD), Albemarle (-5.30 Prozent auf 114.11 USD) und Northern Trust (-4.96 Prozent auf 79.56 USD).

Welche S&P 500-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22’838’806 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im S&P 500 mit 2.954 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Im S&P 500 hat die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die First Republic Bank-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 266.67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch