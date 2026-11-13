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13.11.2026 20:03:27
Schwacher Handel in New York: S&P 500 schwächelt nachmittags
Der S&P 500 notiert aktuell im negativen Bereich.
Am Freitag notiert der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE 0.56 Prozent leichter bei 7’549.76 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 63.794 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0.442 Prozent höher bei 7’625.95 Punkten, nach 7’592.40 Punkten am Vortag.
Bei 7’621.78 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7’499.40 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 1.72 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’805.45 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 7’798.99 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 13.11.2025, den Stand von 6’737.49 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 10.08 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7’844.52 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 6’316.91 Zähler.
Tops und Flops im S&P 500 aktuell
Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Cerebras Systems (+ 10.68 Prozent auf 108.19 USD), Charter A (+ 4.65 Prozent auf 138.83 USD), Global Payments (+ 4.49 Prozent auf 92.15 USD), AppLovin (+ 4.01 Prozent auf 409.47 USD) und Texas Pacific Land (+ 3.96 Prozent auf 292.32 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen AMD (Advanced Micro Devices) (-9.77 Prozent auf 528.09 USD), Sandisk (-7.89 Prozent auf 863.51 USD), Dell Technologies (-7.58 Prozent auf 343.04 USD), Coherent (-7.32 Prozent auf 215.09 USD) und Cisco (-6.23 Prozent auf 95.65 USD).
Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 55’914’621 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4.672 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte
Die First Republic Bank-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13.60 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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