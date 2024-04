Schwacher Handel in New York: S&P 500 schlussendlich schwächer

Schlussendlich verlor der S&P 500 im NYSE-Handel 0.20 Prozent auf 5’243.77 Punkte. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 44.459 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.037 Prozent stärker bei 5’256.28 Punkten in den Montagshandel, nach 5’254.35 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 5’229.20 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’263.95 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 01.03.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5’137.08 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wurde der S&P 500 mit 4’769.83 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, bei 4’109.31 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 10.56 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 5’264.85 Punkte. Bei 4’682.11 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit SVB Financial Group (+ 40.00 Prozent auf 0.07 USD), Micron Technology (+ 5.44 Prozent auf 124.30 USD), Wynn Resorts (+ 4.24 Prozent auf 106.56 USD), Western Digital (+ 3.82 Prozent auf 70.85 USD) und NRG Energy (+ 3.63 Prozent auf 70.15 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil 3M (-11.36 Prozent auf 94.02 USD), Walgreens Boots Alliance (-9.91 Prozent auf 19.54 USD), Lumen Technologies (-6.41 Prozent auf 1.46 USD), ResMed (-4.40 Prozent auf 189.32 USD) und Etsy (-4.10 Prozent auf 65.90 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Im S&P 500 weist die Apple-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 15’044’403 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.898 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Unter den Aktien im Index zeigt die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 315.79 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch