Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’220 0.1%  SPI 18’681 0.0%  Dow 49’526 -1.1%  DAX 23’951 -2.1%  Euro 0.9145 0.0%  EStoxx50 5’828 -1.8%  Gold 4’538 -2.5%  Bitcoin 62’227 -2.1%  Dollar 0.7868 0.4%  Öl 109.2 3.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Holcim1221405Swiss Re12688156Adecco1213860Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KI-Rally auf dem Prüfstand: Experte warnt vor überbewerteten Aktien - und nennt neue Favoriten
KW 20: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Volatus Aerospace-Aktie im Minus: Luft- und Raumfahrtkonzern macht Rückläufige Umsatzzahlen
Apple-Aktie dennoch fester: OpenAI prüft offenbar rechtliche Schritte gegen den iKonzern
Suche...
eToro entdecken

First Republic Bank Aktie 12082173 / US33616C1009

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

S&P 500-Performance 15.05.2026 22:33:38

Schwacher Handel in New York: S&P 500 sackt zum Ende des Freitagshandels ab

Schwacher Handel in New York: S&P 500 sackt zum Ende des Freitagshandels ab

Der S&P 500 zeigte sich letztendlich mit negativen Notierungen.

DXC Technology
6.75 CHF 8.38%
Kaufen Verkaufen

Am Freitag ging es im S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss um 1.24 Prozent auf 7’408.50 Punkte abwärts. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 60.831 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.821 Prozent auf 7’439.67 Punkte an der Kurstafel, nach 7’501.24 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7’397.50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7’454.85 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0.314 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.04.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7’022.95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6’836.17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 5’916.93 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8.02 Prozent. Bei 7’517.12 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten verzeichnet.

S&P 500-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit DXC Technology (+ 8.76 Prozent auf 8.94 USD), DexCom (+ 6.59 Prozent auf 61.63 USD), ServiceNow (+ 5.05 Prozent auf 95.07 USD), APA (+ 5.04 Prozent auf 38.98 USD) und Occidental Petroleum (+ 4.89 Prozent auf 59.62 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Corning (-7.91 Prozent auf 191.81 USD), Coinbase (-7.82 Prozent auf 195.43 USD), Ford Motor (-7.46 Prozent auf 13.40 USD), Micron Technology (-6.62 Prozent auf 724.66 USD) und Newmont (-6.25 Prozent auf 109.06 USD).

Welche S&P 500-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 52’974’298 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.717 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

Die First Republic Bank-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.04 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten
Analysen zu S&P 500-Aktien

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Logitech: Die Richtung stimmt

Der Hardwarehersteller hat überzeugende Zahlen vorgelegt und möchte das operative Momentum beibehalten. An der Börse ist Logitech zwar zunächst an einem technischen Widerstand gescheitert - die Chance auf den Ausbruch nach oben ist aber intakt.

Weiterlesen!