Schwacher Handel in New York: S&P 500 sackt zum Ende des Freitagshandels ab

Am Freitag ging es im S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss um 1.24 Prozent auf 7’408.50 Punkte abwärts. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 60.831 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.821 Prozent auf 7’439.67 Punkte an der Kurstafel, nach 7’501.24 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7’397.50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7’454.85 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0.314 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.04.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7’022.95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6’836.17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 5’916.93 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8.02 Prozent. Bei 7’517.12 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten verzeichnet.

S&P 500-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit DXC Technology (+ 8.76 Prozent auf 8.94 USD), DexCom (+ 6.59 Prozent auf 61.63 USD), ServiceNow (+ 5.05 Prozent auf 95.07 USD), APA (+ 5.04 Prozent auf 38.98 USD) und Occidental Petroleum (+ 4.89 Prozent auf 59.62 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Corning (-7.91 Prozent auf 191.81 USD), Coinbase (-7.82 Prozent auf 195.43 USD), Ford Motor (-7.46 Prozent auf 13.40 USD), Micron Technology (-6.62 Prozent auf 724.66 USD) und Newmont (-6.25 Prozent auf 109.06 USD).

Welche S&P 500-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 52’974’298 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.717 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

Die First Republic Bank-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.04 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch