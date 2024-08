Schwacher Handel in New York: S&P 500 sackt schlussendlich ab

Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0.32 Prozent leichter bei 5’616.84 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 45.711 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der S&P 500 0.169 Prozent fester bei 5’644.13 Punkten, nach 5’634.61 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5’651.62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5’602.34 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 26.07.2024, den Stand von 5’459.10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, bewegte sich der S&P 500 bei 5’304.72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, betrug der S&P 500-Kurs 4’405.71 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 18.43 Prozent nach oben. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 5’669.67 Punkten. Bei 4’682.11 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell First Republic Bank (+ 6.25 Prozent auf 0.02 USD), VF (+ 3.63 Prozent auf 17.70 USD), Organon Company (+ 3.00 Prozent auf 23.03 USD), Jack Henry Associates (+ 2.56 Prozent auf 168.84 USD) und EOG Resources (+ 2.49 Prozent auf 130.06 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil SVB Financial Group (-40.00 Prozent auf 0.01 USD), Super Micro Computer (-8.27 Prozent auf 562.51 USD), Gap (-5.20 Prozent auf 23.34 USD), Broadcom (-4.05 Prozent auf 159.62 USD) und Micron Technology (-3.83 Prozent auf 98.91 USD).

Welche S&P 500-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 52’937’042 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.085 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

2024 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 600.00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

