Schwacher Handel in New York: S&P 500 sackt schlussendlich ab

Am Dienstag notierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 1.02 Prozent tiefer bei 5’078.65 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 43.033 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.417 Prozent leichter bei 5’109.56 Punkten in den Handel, nach 5’130.95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 5’114.54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’056.82 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 05.02.2024, einen Wert von 4’942.81 Punkten auf. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 05.12.2023, bei 4’567.18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, notierte der S&P 500 bei 4’045.64 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7.08 Prozent aufwärts. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’149.67 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4’682.11 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Target (+ 12.02 Prozent auf 168.58 USD), DaVita HealthCare Partners (+ 7.09 Prozent auf 134.65 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 5.54 Prozent auf 18.10 USD), Citizens Financial Group (+ 5.23 Prozent auf 33.60 USD) und Zions Bancorporation (+ 4.54 Prozent auf 40.95 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil SVB Financial Group (-98.38 Prozent auf 0.00 USD), Albemarle (-17.87 Prozent auf 109.40 USD), First Republic Bank (-10.53 Prozent auf 0.04 USD), Qorvo (-5.76 Prozent auf 113.29 USD) und Intel (-5.37 Prozent auf 43.16 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 28’598’315 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2.847 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Die SVB Financial Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Mit 252.63 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch