Schwacher Handel in New York: S&P 500 sackt am Donnerstagnachmittag ab

Am Donnerstag verliert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0.22 Prozent auf 4’254.32 Punkte. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 37.079 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.144 Prozent auf 4’257.61 Punkte an der Kurstafel, nach 4’263.75 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 4’266.55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4’225.91 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der S&P 500 bereits um 0.705 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 05.09.2023, stand der S&P 500 bei 4’496.83 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 05.07.2023, bei 4’446.82 Punkten. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 05.10.2022, bei 3’783.28 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 11.25 Prozent aufwärts. Bei 4’607.07 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 3’794.33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Lamb Weston (+ 9.64 Prozent auf 99.21 USD), MarketAxess (+ 4.29 Prozent auf 222.44 USD), NRG Energy (+ 3.15 Prozent auf 38.64 USD), CoStar Group (+ 2.37 Prozent auf 78.24 USD) und Western Digital (+ 2.05 Prozent auf 46.22 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil First Republic Bank (-16.67 Prozent auf 0.05 USD), Clorox (-6.33 Prozent auf 123.49 USD), DexCom (-5.79 Prozent auf 82.62 USD), Molson Coors Brewing Company (MCBC) (-5.74 Prozent auf 59.41 USD) und AES (-5.68 Prozent auf 12.45 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. 8’897’491 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2.565 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

2023 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die The Western Union Company-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

