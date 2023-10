Schwacher Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich schwächer

Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0.85 Prozent leichter bei 4’278.00 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 38.275 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4’320.32 Zählern und damit 0.133 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4’314.60 Punkte).

Der S&P 500 verzeichnete bei 4’269.69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4’339.54 Einheiten.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 1.48 Prozent. Vor einem Monat, am 19.09.2023, lag der S&P 500 noch bei 4’443.95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.07.2023, stand der S&P 500 bei 4’565.72 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 19.10.2022, den Stand von 3’695.16 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 legte der Index bereits um 11.87 Prozent zu. Bei 4’607.07 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’794.33 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit SVB Financial Group (+ 19.44 Prozent auf 0.11 USD), Netflix (+ 16.05 Prozent auf 401.77 USD), AT&T (+ 6.56) Prozent auf 15.26 USD), DaVita HealthCare Partners (+ 3.66 Prozent auf 81.62 USD) und Las Vegas Sands (+ 2.87 Prozent auf 45.88 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Genuine Parts (-12.51 Prozent auf 130.12 USD), Zions Bancorporation (-9.67 Prozent auf 32.24 USD), Tesla (-9.30 Prozent auf 220.11 USD), Rollins (-8.35 Prozent auf 32.92 USD) und Discover Financial Services (-7.90 Prozent auf 84.59 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. 28’963’556 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2.627 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Hanesbrands-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

