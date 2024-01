Schwacher Handel in New York: S&P 500 nachmittags schwächer

Am Dienstag notiert der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE 0.56 Prozent tiefer bei 4’757.02 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 40.097 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0.342 Prozent leichter bei 4’767.47 Punkten, nach 4’783.83 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 4’782.34 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4’751.88 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, bei 4’719.19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2023, erreichte der S&P 500 einen Wert von 4’373.63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.01.2023, betrug der S&P 500-Kurs 3’999.09 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 0.299 Prozent nach oben. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 4’802.40 Punkten. Bei 4’682.11 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell SVB Financial Group (+ 18.75 Prozent auf 0.19 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7.13 Prozent auf 157.01 USD), O Reilly Automotive (+ 4.22 Prozent auf 993.27 USD), Western Digital (+ 3.63 Prozent auf 51.82 USD) und AutoZone (+ 3.24 Prozent auf 2’652.24 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil First Republic Bank (-14.63 Prozent auf 0.09 USD), Boeing (-8.05 Prozent auf 200.17 USD), Leggett Platt (-7.70 Prozent auf 23.48 USD), Under Armour (-6.88 Prozent auf 7.38 USD) und Under Armour (-6.58 Prozent auf 7.10 USD).

Welche S&P 500-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 weist die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 12’047’632 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2.643 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

2024 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 117.07 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

