Schwacher Handel in New York: S&P 500 liegt letztendlich im Minus

Am Dienstag tendierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 0.28 Prozent leichter bei 5’203.58 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 44.085 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.272 Prozent höher bei 5’232.39 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5’218.19 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 5’235.16 Punkte, das Tagestief hingegen 5’203.42 Zähler.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 26.02.2024, den Wert von 5’069.53 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 26.12.2023, einen Stand von 4’774.75 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, notierte der S&P 500 bei 3’970.99 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 9.71 Prozent zu Buche. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’261.10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit McCormick (+ 10.52 Prozent auf 77.30 USD), Seagate Technology (+ 7.38 Prozent auf 94.72 USD), Western Digital (+ 4.88) Prozent auf 68.15 USD), MGM Resorts International (+ 4.29 Prozent auf 46.46 USD) und Dominos Pizza (+ 3.85 Prozent auf 483.00 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen United Parcel Service (-8.16 Prozent auf 143.79 USD), International Paper (-6.49 Prozent auf 38.20 USD), APA (-4.94 Prozent auf 32.88 USD), Lumen Technologies (-3.73 Prozent auf 1.55 USD) und Ford Motor (-3.57 Prozent auf 12.44 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Im S&P 500 ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22’926’163 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.938 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 307.69 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

