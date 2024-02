Schwacher Handel in New York: S&P 500 letztendlich im Minus

Am Dienstag stand der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 0.60 Prozent im Minus bei 4’975.51 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 42.389 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.392 Prozent leichter bei 4’985.93 Punkten in den Handel, nach 5’005.57 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 4’955.02 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’993.71 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, betrug der S&P 500-Kurs 4’839.81 Punkte. Vor drei Monaten, am 20.11.2023, wurde der S&P 500 mit 4’547.38 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, den Wert von 4’079.09 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 4.91 Prozent nach oben. Bei 5’048.39 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4’682.11 Zählern.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit SVB Financial Group (+ 66.58 Prozent auf 0.20 USD), Discover Financial Services (+ 12.61 Prozent auf 124.42 USD), Hanesbrands (+ 6.07 Prozent auf 4.54 USD), ConAgra Foods (+ 4.67 Prozent auf 28.48 USD) und Bath Body Works (+ 4.32 Prozent auf 47.36 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Expeditors International of Washington (-6.92 Prozent auf 115.57 USD), Albemarle (-6.34 Prozent auf 114.82 USD), JB Hunt Transportation Services (-5.65 Prozent auf 199.73 USD), Applied Materials (-5.23 Prozent auf 189.14 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-4.70 Prozent auf 165.69 USD) unter Druck.

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 19’647’216 Aktien gehandelt. Mit 2.787 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 168.90 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

