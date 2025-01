Schwacher Handel in New York: S&P 500 legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsende um 0.22 Prozent tiefer bei 5’868.55 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 51.752 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0.570 Prozent fester bei 5’915.16 Punkten, nach 5’881.63 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 5’935.09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’829.53 Punkten erreichte.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der S&P 500 bereits um 0.880 Prozent nach. Der S&P 500 stand vor einem Monat, am 02.12.2024, bei 6’047.15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2024, lag der S&P 500 bei 5’709.54 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.01.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 4’742.83 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Lumen Technologies (+ 5.65 Prozent auf 5.61 USD), Enphase Energy (+ 3.90 Prozent auf 71.36 USD), Micron Technology (+ 3.77 Prozent auf 87.33 USD), Western Digital (+ 3.76 Prozent auf 61.87 USD) und Williams Companies (+ 3.25 Prozent auf 55.88 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Tesla (-6.08 Prozent auf 379.28 USD), General Motors (-3.57 Prozent auf 51.37 USD), PPG Industries (-3.37 Prozent auf 115.42 USD), Eastman Chemical Company (-3.07 Prozent auf 88.52 USD) und Boeing (-2.90 Prozent auf 171.87 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 44’511’365 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.654 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Die First Republic Bank-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

