Schwacher Handel in New York: S&P 500 fällt zum Start zurück

Um 15:59 Uhr steht im NYSE-Handel ein Minus von 1.29 Prozent auf 7’620.50 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 64.179 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1.04 Prozent auf 7’639.79 Punkte an der Kurstafel, nach 7’720.39 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7’596.62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7’637.48 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 0.251 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7’651.54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, lag der S&P 500 bei 7’437.63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’822.34 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11.11 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Regeneron Pharmaceuticals (+ 11.95 Prozent auf 916.63 USD), T-Mobile US (+ 6.27 Prozent auf 156.52 USD), CoStar Group (+ 5.37 Prozent auf 29.65 USD), DexCom (+ 5.20 Prozent auf 84.09 USD) und Tyler Technologies (+ 4.51 Prozent auf 390.80 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Intel (-27.69 Prozent auf 66.58 USD), Reddit (-26.58 Prozent auf 95.16 USD), Twilio A (-16.28 Prozent auf 202.53 USD), Illumina (-14.27 Prozent auf 248.67 USD) und Coinbase (-13.43 Prozent auf 139.03 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 36’478’187 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.604 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die First Republic Bank-Aktie hat mit 0.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14.72 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch