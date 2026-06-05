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Index-Performance im Blick 05.06.2026 22:33:42

Schwacher Handel in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels zurück

Schwacher Handel in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels zurück

Der S&P 500 gab am Freitag nach.

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Der S&P 500 sank im NYSE-Handel schlussendlich um 2.64 Prozent auf 7’383.74 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61.350 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.635 Prozent leichter bei 7’536.13 Punkten in den Handel, nach 7’584.31 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7’541.81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7’368.63 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 2.62 Prozent nach unten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 05.05.2026, den Wert von 7’259.22 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 05.03.2026, einen Wert von 6’830.71 Punkten auf. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 05.06.2025, den Wert von 5’939.30 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 7.66 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7’620.90 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’316.91 Zählern.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Clorox (+ 5.03 Prozent auf 94.14 USD), Kimberly-Clark (+ 4.84 Prozent auf 99.04 USD), Allstate (+ 4.82 Prozent auf 221.01 USD), Everest Reinsurance Group (+ 4.67 Prozent auf 334.41 USD) und Progressive (+ 4.42 Prozent auf 204.02 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Micron Technology (-13.25 Prozent auf 864.01 USD), IPG Photonics (-12.36 Prozent auf 107.37 USD), Teradyne (-12.03 Prozent auf 357.93 USD), Sandisk (-11.39 Prozent auf 1’559.32 USD) und Intel (-11.28 Prozent auf 99.17 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 61’956’863 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4.472 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

In diesem Jahr hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Mit 11.91 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

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