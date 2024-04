Schwacher Handel in New York: S&P 500 fällt schlussendlich

Schlussendlich stand im NYSE-Handel ein Minus von 1.20 Prozent auf 5’061.82 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Damit sind die enthaltenen Werte 44.043 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.873 Prozent auf 5’168.16 Punkte an der Kurstafel, nach 5’123.41 Punkten am Vortag.

Bei 5’168.43 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5’052.47 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 15.03.2024, bei 5’117.09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, den Wert von 4’783.83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, bei 4’137.64 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 6.73 Prozent. Bei 5’264.85 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell SVB Financial Group (+ 20.00 Prozent auf 0.06 USD), M&T Bank (+ 4.74 Prozent auf 140.94 USD), Goldman Sachs (+ 2.92 Prozent auf 400.88 USD), Centene (+ 2.81 Prozent auf 72.72 USD) und Cardinal Health (+ 1.84 Prozent auf 107.03 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Salesforce (-7.28 Prozent auf 272.90 USD), Tesla (-5.59 Prozent auf 161.48 USD), Globe Life (-5.55 Prozent auf 55.81 USD), Illumina (-4.65 Prozent auf 121.16 USD) und ServiceNow (-4.28 Prozent auf 735.81 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 24’834’771 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2.942 Bio. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

In diesem Jahr präsentiert die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Was die Dividendenrendite angeht, ist die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 266.67 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch