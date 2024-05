Schwacher Handel in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Minus

Zum Handelsschluss notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0.21 Prozent schwächer bei 5’297.10 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 44.129 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.052 Prozent auf 5’310.89 Punkte an der Kurstafel, nach 5’308.15 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5’296.19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 5’325.49 Einheiten.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 1.22 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 16.04.2024, wurde der S&P 500 auf 5’051.41 Punkte taxiert. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 16.02.2024, bei 5’005.57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.05.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4’109.90 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 11.69 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 5’325.49 Punkten. 4’682.11 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Walmart (+ 6.99 Prozent auf 64.01 USD), Chubb (+ 4.71 Prozent auf 264.88 USD), Dollar General (+ 3.92 Prozent auf 146.59 USD), 3M (+ 3.58 Prozent auf 104.86 USD) und Everest Reinsurance Group (+ 3.51 Prozent auf 388.27 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Martin Marietta Materials (-5.06 Prozent auf 581.69 USD), Super Micro Computer (-5.04 Prozent auf 904.40 USD), Deere (-4.73 Prozent auf 394.43 USD), United Rentals (-4.38 Prozent auf 681.14 USD) und Globe Life (-4.37 Prozent auf 83.94 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Aktuell weist die Apple-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 18’410’826 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2.846 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. First Republic Bank lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 400.00 Prozent.

