Schwacher Handel in New York: S&P 500 beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone

Am Mittwoch beendete der S&P 500 den Handel nahezu unverändert (minus 0.19 Prozent) bei 5’722.26 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 46.508 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.049 Prozent auf 5’735.75 Punkte an der Kurstafel, nach 5’732.93 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 5’741.03 Punkte, das Tagestief hingegen 5’712.06 Zähler.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0.181 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’634.61 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 25.06.2024, einen Stand von 5’469.30 Punkten auf. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 25.09.2023, einen Wert von 4’337.44 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 20.65 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 5’741.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Hewlett Packard Enterprise (+ 5.14 Prozent auf 19.85 USD), Under Armour (+ 3.75 Prozent auf 8.29 USD), Intel (+ 3.20 Prozent auf 23.54 USD), Under Armour (+ 3.17 Prozent auf 7.82 USD) und Dell Technologies (+ 2.44 Prozent auf 120.17 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Global Payments (-6.50 Prozent auf 97.06 USD), Amgen (-5.46 Prozent auf 312.86 USD), General Motors (-4.87 Prozent auf 45.73 USD), Southwest Airlines (-4.57 Prozent auf 28.39 USD) und Albemarle (-4.29 Prozent auf 86.58 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 46’591’932 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im S&P 500 mit 3.076 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Mit 600.00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

