Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|NYSE-Handel im Blick
|
26.12.2025 22:33:56
Schwacher Handel in New York: S&P 500 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten
Am fünften Tag der Woche agierten die Anleger in New York vorsichtiger.
Letztendlich beendete der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.03 Prozent) bei 6’929.94 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 55.021 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.043 Prozent auf 6’935.02 Punkte an der Kurstafel, nach 6’932.05 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 6’921.60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’945.77 Punkten lag.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0.943 Prozent nach oben. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 26.11.2025, den Wert von 6’812.61 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.09.2025, wurde der S&P 500 mit 6’643.70 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 26.12.2024, stand der S&P 500 noch bei 6’037.59 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 18.09 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 6’945.77 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’835.04 Zählern.
Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Target (+ 3.13 Prozent auf 99.55 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 2.67 Prozent auf 11.52 USD), Freeport-McMoRan (+ 2.16 Prozent auf 53.04 USD), Deckers Outdoor (+ 2.12 Prozent auf 103.09 USD) und Elevance Health (+ 1.92 Prozent auf 349.88 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Moderna (-4.73 Prozent auf 31.20 USD), Royal Caribbean Cruises (-2.87 Prozent auf 285.67 USD), Palantir (-2.81 Prozent auf 188.71 USD), Brown-Forman B (-2.60 Prozent auf 26.19 USD) und Altria (-2.34 Prozent auf 57.60 USD).
Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 35’001’743 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.893 Bio. Euro den grössten Anteil.
Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick
Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu SVB Financial Group
|
22:33
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
20:03
|Minuszeichen in New York: S&P 500 verliert (finanzen.ch)
|
17:59
|Freitagshandel in New York: S&P 500 notiert im Minus (finanzen.ch)
|
15:59
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 klettert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
24.12.25
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
24.12.25
|NYSE-Handel: So performt der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
24.12.25
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 stärker (finanzen.ch)
|
24.12.25
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 beginnt Mittwochshandel im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Freeport-McMoRan Inc
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|6’929.94
|-0.03%
Börse aktuell - Live TickerRuhe vor Weihnachten: SMI schließt nach Rekordhoch stärker -- DAX letztlich fester
Am Dienstag ging es vor den anstehenden Weihnachtsfeiertagen am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt nach oben.