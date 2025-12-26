Schwacher Handel in New York: S&P 500 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten

Letztendlich beendete der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.03 Prozent) bei 6’929.94 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 55.021 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.043 Prozent auf 6’935.02 Punkte an der Kurstafel, nach 6’932.05 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 6’921.60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’945.77 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0.943 Prozent nach oben. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 26.11.2025, den Wert von 6’812.61 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.09.2025, wurde der S&P 500 mit 6’643.70 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 26.12.2024, stand der S&P 500 noch bei 6’037.59 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 18.09 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 6’945.77 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’835.04 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Target (+ 3.13 Prozent auf 99.55 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 2.67 Prozent auf 11.52 USD), Freeport-McMoRan (+ 2.16 Prozent auf 53.04 USD), Deckers Outdoor (+ 2.12 Prozent auf 103.09 USD) und Elevance Health (+ 1.92 Prozent auf 349.88 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Moderna (-4.73 Prozent auf 31.20 USD), Royal Caribbean Cruises (-2.87 Prozent auf 285.67 USD), Palantir (-2.81 Prozent auf 188.71 USD), Brown-Forman B (-2.60 Prozent auf 26.19 USD) und Altria (-2.34 Prozent auf 57.60 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 35’001’743 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.893 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch