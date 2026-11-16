Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 1.71 Prozent schwächer bei 7’432.18 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 63.547 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.647 Prozent auf 7’512.77 Punkte an der Kurstafel, nach 7’561.67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 7’406.87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’515.60 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7’659.44 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, stand der S&P 500 bei 7’785.76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Stand von 6’734.11 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8.36 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Tyson Foods (+ 5.96 Prozent auf 62.79 USD), General Mills (+ 5.64 Prozent auf 35.41 USD), Centene (+ 5.56 Prozent auf 74.18 USD), STERIS (+ 4.06 Prozent auf 263.73 USD) und Texas Pacific Land (+ 3.83 Prozent auf 291.96 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Dell Technologies (-13.76 Prozent auf 320.08 USD), Coherent (-12.07 Prozent auf 204.07 USD), Bloom Energy (-11.92 Prozent auf 177.87 USD), Corning (-11.19 Prozent auf 106.13 USD) und Vertiv (-10.36 Prozent auf 187.93 USD) unter Druck.

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 40’356’683 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im S&P 500 mit 4.698 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 13.39 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch