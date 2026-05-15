Schwacher Handel in New York: S&P 500 am Mittag in Rot

Um 17:59 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 1.05 Prozent tiefer bei 7’422.76 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 60.831 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.821 Prozent auf 7’439.67 Punkte an der Kurstafel, nach 7’501.24 Punkten am Vortag.

Bei 7’447.25 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7’397.50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der S&P 500 bereits um 0.507 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.04.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’022.95 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 6’836.17 Punkten auf. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 15.05.2025, bei 5’916.93 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.23 Prozent. Bei 7’517.12 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit DexCom (+ 6.59 Prozent auf 61.63 USD), DXC Technology (+ 4.38 Prozent auf 8.58 USD), ServiceNow (+ 4.36 Prozent auf 94.45 USD), Occidental Petroleum (+ 3.87 Prozent auf 59.04 USD) und Salesforce (+ 3.54 Prozent auf 173.52 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Coinbase (-8.70 Prozent auf 193.57 USD), Ford Motor (-7.01 Prozent auf 13.47 USD), Newmont (-6.31 Prozent auf 108.99 USD), Intel (-6.30 Prozent auf 108.63 USD) und Fortune Brands Home Security (-6.14 Prozent auf 33.94 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 21’519’035 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4.717 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch