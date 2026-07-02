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NASDAQ Composite-Entwicklung 02.07.2026 22:34:02

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende im Minus

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende im Minus

Der NASDAQ Composite verlor am Abend an Wert.

SIGA Technologies
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Am Donnerstag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 0.80 Prozent schwächer bei 25’832.67 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.028 Prozent höher bei 26’047.38 Punkten, nach 26’040.03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26’261.09 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’630.51 Zählern.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ Composite bereits um 1.30 Prozent zu. Vor einem Monat, am 02.06.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 27’093.90 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21’879.18 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 02.07.2025, bei 20’393.13 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11.18 Prozent nach oben. Bei 27’190.21 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief beträgt hingegen 20’690.25 Punkte.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 15.92 Prozent auf 100.77 USD), Microvision (+ 14.92 Prozent auf 0.38 USD), Bassett Furniture Industries (+ 14.16 Prozent auf 20.23 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 10.63 Prozent auf 3.85 USD) und DENTSPLY SIRONA (+ 9.80 Prozent auf 11.65 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Ultra Clean (-25.33 Prozent auf 106.48 USD), Veeco Instruments (-24.16 Prozent auf 57.49 USD), FormFactor (-22.72 Prozent auf 123.59 USD), KLA (-21.93 Prozent auf 235.55 USD) und AXT (-21.45 Prozent auf 56.62 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 40’892’901 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.250 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16.13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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