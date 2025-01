Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels leichter

Zum Handelsschluss fiel der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1.89 Prozent auf 19’489.68 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.368 Prozent auf 19’938.08 Punkte an der Kurstafel, nach 19’864.98 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 19’421.02 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 19’940.21 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, mit 19’859.77 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 07.10.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 17’923.90 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, den Wert von 14’524.07 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell PetMed Express (+ 5.93 Prozent auf 5.00 USD), Intevac (+ 4.31 Prozent auf 3.63 USD), TransAct Technologies (+ 3.93 Prozent auf 4.50 USD), Cumulus Media A (+ 3.78 Prozent auf 0.82 USD) und Myriad Genetics (+ 3.77 Prozent auf 14.30 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Lifecore Biomedical (-13.97 Prozent auf 5.91 USD), Innodata (-10.65 Prozent auf 39.10 USD), MicroStrategy (-9.94 Prozent auf 341.43 USD), Methode Electronics (-8.62 Prozent auf 11.34 USD) und Cutera (-8.28 Prozent auf 0.57 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 82’279’152 Aktien gehandelt. Mit 3.559 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Bed Bath Beyond-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.65 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

