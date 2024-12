Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Nachmittag leichter

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ 0.35 Prozent tiefer bei 19’965.20 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.437 Prozent tiefer bei 19’947.34 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 20’034.89 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 20’018.24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 19’897.38 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.712 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 12.11.2024, bei 19’281.40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.09.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 17’569.68 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.12.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 14’533.40 Punkten berechnet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 35.21 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 20’055.93 Punkten. Bei 14’477.57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Intevac (+ 23.32 Prozent auf 3.49 USD), 3D Systems (+ 19.29 Prozent auf 4.02 USD), CIENA (+ 16.19 Prozent auf 85.06 USD), FARO Technologies (+ 3.91 Prozent auf 28.43 USD) und Nice Systems (+ 3.48 Prozent auf 189.59 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Adobe (-13.51 Prozent auf 475.64 USD), Astro-Med (-10.35 Prozent auf 14.12 USD), Nordson (-9.13 Prozent auf 226.76 USD), American Superconductor (-8.40 Prozent auf 26.39 USD) und Photronics (-7.20 Prozent auf 26.04 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 17’067’960 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.543 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Ebix-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19.46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch