NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271
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10.11.2026 16:01:06
Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start des Dienstagshandels Abschläge
Heutiger Marktbericht zum NASDAQ Composite.
Um 15:59 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.19 Prozent auf 25’203.98 Punkte zurück. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.815 Prozent auf 25’047.45 Punkte an der Kurstafel, nach 25’253.14 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 25’208.65 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24’958.31 Punkten.
NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 27’366.17 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26’605.36 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 23’527.17 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8.47 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27’722.75 Punkten. 20’690.25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Mind CTI (+ 44.59 Prozent auf 1.26 USD), AAON (+ 18.34 Prozent auf 74.40 USD), FreightCar America (+ 12.58 Prozent auf 5.01 USD), ACADIA Pharmaceuticals (+ 6.85 Prozent auf 17.63 USD) und Take Two (+ 6.12 Prozent auf 220.09 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil TransAct Technologies (-12.09 Prozent auf 4.47 USD), Donegal Group B (-11.31 Prozent auf 22.83 USD), inTest (-6.32 Prozent auf 12.75 USD), Americas Car-Mart (-5.26 Prozent auf 1.08 USD) und Ionis Pharmaceuticals (-4.26 Prozent auf 29.68 USD).
Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 15’199’489 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.426 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte
In diesem Jahr präsentiert die Americas Car-Mart-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 18.40 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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