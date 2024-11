Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Abschläge

Zum Handelsende tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2.24 Prozent tiefer bei 18’680.12 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.930 Prozent auf 18’929.92 Punkte an der Kurstafel, nach 19’107.65 Punkten am Vortag.

Bei 18’936.75 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 18’598.87 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 3.49 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 15.10.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 18’315.59 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.08.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 17’594.50 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 15.11.2023, einen Wert von 14’103.84 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 26.51 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’366.07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’477.57 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Century Aluminum (+ 7.10 Prozent auf 22.62 USD), AmeriServ Financial (+ 4.59 Prozent auf 2.96 USD), 3D Systems (+ 4.58 Prozent auf 2.97 USD), MicroStrategy (+ 3.96 Prozent auf 340.65 USD) und Donegal Group B (+ 3.66 Prozent auf 14.45 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Repligen (-12.43 Prozent auf 124.73 USD), Applied Materials (-9.20 Prozent auf 168.88 USD), Nektar Therapeutics (-8.55 Prozent auf 1.07 USD), Ionis Pharmaceuticals (-7.76 Prozent auf 34.34 USD) und Powell Industries (-7.31 Prozent auf 278.53 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 54’454’591 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.398 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.03 zu Buche schlagen. Mit 19.46 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Big 5 Sporting Goods-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch