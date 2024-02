Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht am Freitagmittag Abschläge

Am Freitag notiert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0.05 Prozent tiefer bei 15’897.71 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.027 Prozent stärker bei 15’910.43 Punkten in den Handel, nach 15’906.17 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 15’752.02 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15’917.41 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.519 Prozent nach unten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 16.01.2024, den Wert von 14’944.35 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 16.11.2023, den Stand von 14’113.67 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 16.02.2023, bei 11’855.83 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7.66 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 16’080.07 Punkten. Bei 14’477.57 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Sangamo Therapeutics (+ 11.43 Prozent auf 1.17 USD), Applied Materials (+ 8.62 Prozent auf 203.83 USD), Sify (+ 6.57 Prozent auf 1.46 USD), Ebix (+ 5.60 Prozent auf 1.32 USD) und BE Semiconductor Industries (+ 4.13 Prozent auf 172.59 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Trend Micro (-17.20 Prozent auf 7’221.00 JPY), Innodata (-9.86 Prozent auf 7.68 USD), Enzon Pharmaceuticals (-9.11 Prozent auf 0.08 USD), Agenus (-6.79 Prozent auf 0.61 USD) und Corcept Therapeutics (-6.56 Prozent auf 22.86 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite weist die Amazon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 5’449’283 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.827 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Roivant Sciences-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 68.40 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch