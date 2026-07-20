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NASDAQ Composite-Performance im Blick 20.07.2026 22:33:44

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Ende des Montagshandels

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Ende des Montagshandels

Am Montagabend agierten die Börsianer in New York vorsichtiger.

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Schlussendlich beendete der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.05 Prozent) bei 25’508.07 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.786 Prozent fester bei 25’720.87 Punkten, nach 25’520.24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 25’815.60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’501.10 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26’517.93 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 20.04.2026, den Wert von 24’404.39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 20’895.66 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 9.78 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Cogent Communications (+ 13.04 Prozent auf 12.40 USD), AXT (+ 6.48 Prozent auf 48.83 USD), NETGEAR (+ 3.66 Prozent auf 23.25 USD), Century Casinos (+ 3.39 Prozent auf 1.22 USD) und Century Aluminum (+ 3.23 Prozent auf 42.84 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Americas Car-Mart (-8.49 Prozent auf 3.45 USD), AAON (-6.77 Prozent auf 103.88 USD), Nissan Motor (-5.91 Prozent auf 2.07 USD), Resources Connection (-4.74 Prozent auf 4.42 USD) und PDF Solutions (-4.42 Prozent auf 48.88 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 26’244’058 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.290 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17.44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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