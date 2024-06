Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Abgaben

Am Donnerstag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 0.79 Prozent leichter bei 17’721.59 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.289 Prozent auf 17’913.94 Punkte an der Kurstafel, nach 17’862.23 Punkten am Vortag.

Bei 17’650.69 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 17’936.79 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0.137 Prozent. Vor einem Monat, am 20.05.2024, wies der NASDAQ Composite 16’794.87 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 20.03.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 16’369.41 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 20.06.2023, einen Wert von 13’667.29 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 20.02 Prozent. Bei 17’936.79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. 14’477.57 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Ebix (+ 10.53 Prozent auf 0.21 USD), Gilead Sciences (+ 8.46 Prozent auf 68.49 USD), Sangamo Therapeutics (+ 6.96) Prozent auf 0.45 USD), OraSure Technologies (+ 6.82 Prozent auf 4.54 USD) und Sify (+ 6.59 Prozent auf 0.39 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Comtech Telecommunications (-6.39 Prozent auf 3.81 USD), Escalon Medical (-5.83 Prozent auf 0.16 USD), Grupo Financiero Galicia (-5.25 Prozent auf 33.00 USD), QUALCOMM (-5.12 Prozent auf 215.47 USD) und Patterson Companies (-4.89 Prozent auf 24.14 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 111’169’676 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.107 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie mit 0.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16.45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch