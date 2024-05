Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite schliesst mit Verlusten

Am Mittwoch bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0.33 Prozent tiefer bei 15’605.48 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.075 Prozent auf 15’646.09 Punkte an der Kurstafel, nach 15’657.82 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 15’926.22 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 15’557.64 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 2.51 Prozent. Vor einem Monat, am 01.04.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 16’396.83 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 01.02.2024, einen Wert von 15’361.64 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.05.2023, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 12’212.60 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 5.69 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 16’538.86 Punkte. Bei 14’477.57 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell SurModics (+ 29.74 Prozent auf 33.33 USD), New York Community Bancorp (+ 28.30 Prozent auf 3.40 USD), Powell Industries (+ 18.89 Prozent auf 170.01 USD), Garmin (+ 13.12 Prozent auf 163.42 USD) und Nektar Therapeutics (+ 13.01 Prozent auf 1.65 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Starbucks (-15.88 Prozent auf 74.44 USD), Century Aluminum (-7.72 Prozent auf 16.01 USD), Exelixis (-6.54 Prozent auf 21.93 USD), Amkor Technology (-6.24 Prozent auf 30.33 USD) und Nortech Systems (-5.40 Prozent auf 16.12 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Amazon-Aktie aufweisen. 21’672’710 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2.807 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Die Bed Bath Beyond-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die Comtech Telecommunications-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 21.28 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch