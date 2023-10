Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite schliesst in der Verlustzone

Am Dienstag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0.25 Prozent leichter bei 13’533.75 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1.09 Prozent leichter bei 13’419.87 Punkten in den Handel, nach 13’567.98 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13’364.74 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 13’602.25 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 13’708.33 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 17.07.2023, den Stand von 14’244.95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.10.2022, stand der NASDAQ Composite bei 10’675.80 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 30.30 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 14’446.55 Punkten. Bei 10’265.04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell American Bio Medica (+ 25.00 Prozent auf 0.00 USD), Cutera (+ 15.49 Prozent auf 4.40 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 11.38 Prozent auf 8.22 USD), EMCORE (+ 9.68 Prozent auf 0.48 USD) und Enzon Pharmaceuticals (+ 9.33 Prozent auf 0.14 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen NetScout Systems (-16.58 Prozent auf 23.02 USD), Escalon Medical (-14.29 Prozent auf 0.30 USD), Americas Car-Mart (-6.92 Prozent auf 77.15 USD), QC (-4.87 Prozent auf 0.61 USD) und American Woodmark (-4.87 Prozent auf 73.87 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 14’731’151 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2.654 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie mit 2.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die CRESUD-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 48.05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch