Um 15:59 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.49 Prozent auf 23’761.91 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1.20 Prozent auf 23’592.67 Punkte an der Kurstafel, nach 23’879.20 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23’516.45 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23’788.39 Einheiten.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 4.39 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26’424.82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26’067.17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22’078.05 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.26 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20’690.25 Punkte.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Americas Car-Mart (+ 7.79 Prozent auf 0.87 USD), Nissan Motor (+ 4.67 Prozent auf 1.75 USD), Century Casinos (+ 4.55) Prozent auf 0.23 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 4.27 Prozent auf 2.20 USD) und Infosys (+ 3.95 Prozent auf 12.11 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Geospace Technologies (-37.76 Prozent auf 2.06 USD), AXT (-9.23 Prozent auf 31.63 USD), TTM Technologies (-9.19 Prozent auf 61.75 USD), TransAct Technologies (-8.32 Prozent auf 4.30 USD) und SMC (-8.24 Prozent auf 334.20 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 19’246’200 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4.661 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Americas Car-Mart-Aktie weist mit 1.01 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 22.64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch