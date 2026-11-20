NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|Kursentwicklung
|
20.11.2026 16:00:57
Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite sackt zum Start ab
Der NASDAQ Composite fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.
Um 15:59 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.49 Prozent auf 23’761.91 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1.20 Prozent auf 23’592.67 Punkte an der Kurstafel, nach 23’879.20 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23’516.45 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23’788.39 Einheiten.
NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 4.39 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26’424.82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26’067.17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22’078.05 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.26 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20’690.25 Punkte.
Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Americas Car-Mart (+ 7.79 Prozent auf 0.87 USD), Nissan Motor (+ 4.67 Prozent auf 1.75 USD), Century Casinos (+ 4.55) Prozent auf 0.23 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 4.27 Prozent auf 2.20 USD) und Infosys (+ 3.95 Prozent auf 12.11 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Geospace Technologies (-37.76 Prozent auf 2.06 USD), AXT (-9.23 Prozent auf 31.63 USD), TTM Technologies (-9.19 Prozent auf 61.75 USD), TransAct Technologies (-8.32 Prozent auf 4.30 USD) und SMC (-8.24 Prozent auf 334.20 USD).
Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 19’246’200 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4.661 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick
Die Americas Car-Mart-Aktie weist mit 1.01 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 22.64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|22’617.73
|-5.28%
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street rutscht letztlich ab - Tech-Aktien fallen tief -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. Dow Jones tendierte tiefer - Tech-Werte wurden die Flügel gestutzt. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.