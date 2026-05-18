Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’241 0.2%  SPI 18’717 0.2%  Dow 49’686 0.3%  DAX 24’308 1.5%  Euro 0.9142 0.0%  EStoxx50 5’849 0.4%  Gold 4’566 0.6%  Bitcoin 60’350 -1.1%  Dollar 0.7848 -0.3%  Öl 109.3 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Rheinmetall345850NVIDIA994529Holcim1221405Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
ServiceNow-Aktie steigt kräftig: Vermögensverwalter erhöht Engagement drastisch
Milliarden-Fusion im US-Energiesektor: Dominion Energy-Aktie bricht nach oben aus - das steckt hinter dem NextEra-Deal
Berkshire-Depot nach Ende der Buffett-Ära im Wandel: Alphabet-Aktie im Fokus der Aufmerksamkeit
Lithium-Nachfrage zieht kräftig an: Unterschätzter KI-Gewinner
Suche...
eToro entdecken

SIGA Technologies Aktie 711663 / US8269171067

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ Composite im Fokus 18.05.2026 22:33:46

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich leichter

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich leichter

Der NASDAQ Composite erlitt am Montagabend Verluste.

SIGA Technologies
4.27 USD 2.40%
Kaufen Verkaufen

Letztendlich tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.51 Prozent leichter bei 26’090.73 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.245 Prozent auf 26’289.49 Punkte an der Kurstafel, nach 26’225.14 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25’867.30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26’310.84 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 24’468.48 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22’753.63 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 19’211.10 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 12.29 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 26’707.14 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Lifetime Brands (+ 7.37 Prozent auf 7.87 USD), Geospace Technologies (+ 7.31 Prozent auf 8.07 USD), Exponent (+ 6.62 Prozent auf 57.35 USD), DexCom (+ 5.61 Prozent auf 65.09 USD) und TransAct Technologies (+ 5.31 Prozent auf 3.77 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil AXT (-14.46 Prozent auf 105.88 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-9.82 Prozent auf 629.68 USD), Ultra Clean (-9.65 Prozent auf 77.65 USD), American Superconductor (-8.92 Prozent auf 50.15 USD) und Modine Manufacturing (-8.90 Prozent auf 247.13 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 36’012’258 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.705 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.39 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Logitech: Die Richtung stimmt

Der Hardwarehersteller hat überzeugende Zahlen vorgelegt und möchte das operative Momentum beibehalten. An der Börse ist Logitech zwar zunächst an einem technischen Widerstand gescheitert - die Chance auf den Ausbruch nach oben ist aber intakt.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Consumer Portfolio Services Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?