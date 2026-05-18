Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich leichter

Letztendlich tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.51 Prozent leichter bei 26’090.73 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.245 Prozent auf 26’289.49 Punkte an der Kurstafel, nach 26’225.14 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25’867.30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26’310.84 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 24’468.48 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22’753.63 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 19’211.10 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 12.29 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 26’707.14 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Lifetime Brands (+ 7.37 Prozent auf 7.87 USD), Geospace Technologies (+ 7.31 Prozent auf 8.07 USD), Exponent (+ 6.62 Prozent auf 57.35 USD), DexCom (+ 5.61 Prozent auf 65.09 USD) und TransAct Technologies (+ 5.31 Prozent auf 3.77 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil AXT (-14.46 Prozent auf 105.88 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-9.82 Prozent auf 629.68 USD), Ultra Clean (-9.65 Prozent auf 77.65 USD), American Superconductor (-8.92 Prozent auf 50.15 USD) und Modine Manufacturing (-8.90 Prozent auf 247.13 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 36’012’258 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.705 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.39 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch