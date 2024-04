Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite nachmittags leichter

Um 20:01 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.97 Prozent schwächer bei 15’828.16 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.389 Prozent tiefer bei 15’920.89 Punkten in den Handel, nach 15’983.08 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 15’979.36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 15’781.02 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, bei 16’379.46 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 15’509.90 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 12’226.58 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7.19 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 16’538.86 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14’477.57 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit American Bio Medica (+ 566.67 Prozent auf 0.00 USD), Harmonic (+ 12.98 Prozent auf 10.62 USD), Woodward (+ 8.63) Prozent auf 164.10 USD), Perficient (+ 7.57 Prozent auf 46.75 USD) und Nissan Motor (+ 5.96 Prozent auf 581.70 JPY). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen MicroStrategy (-16.87 Prozent auf 1’074.90 USD), Arundel (-11.18 Prozent auf 0.15 CHF), Ebix (-9.32 Prozent auf 0.53 USD), F5 Networks (-7.86 Prozent auf 167.81 USD) und Paccar (-7.28 Prozent auf 105.37 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die Amazon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 7’620’873 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2.822 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

In diesem Jahr weist die Bed Bath Beyond-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19.70 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch