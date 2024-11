Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite mittags im Minus

Der NASDAQ Composite gibt im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0.43 Prozent auf 18’884.89 Punkte nach. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.562 Prozent auf 19’072.78 Punkte an der Kurstafel, nach 18’966.14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 18’714.06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19’110.89 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0.892 Prozent. Vor einem Monat, am 21.10.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 18’540.01 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 21.08.2024, bei 17’918.99 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 21.11.2023, bei 14’199.98 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 27.89 Prozent aufwärts. Bei 19’366.07 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14’477.57 Punkten.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Powell Industries (+ 11.56 Prozent auf 292.09 USD), American Superconductor (+ 9.66 Prozent auf 34.17 USD), VOXX International A (+ 8.86 Prozent auf 7.25 USD), ADTRAN (+ 7.26 Prozent auf 7.75 EUR) und Modine Manufacturing (+ 5.35 Prozent auf 140.80 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Lifecore Biomedical (-7.09 Prozent auf 6.95 USD), Baiducom (-7.08 Prozent auf 80.61 USD), Alphabet A (ex Google) (-6.56 Prozent auf 164.43 USD), FreightCar America (-6.47 Prozent auf 9.83 USD) und Alphabet C (ex Google) (-6.43 Prozent auf 165.92 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 38’498’803 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.422 Bio. Euro den grössten Anteil.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie mit 0.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch