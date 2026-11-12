Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite liegt im Minus

Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0.22 Prozent auf 25’411.17 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1.47 Prozent auf 25’092.11 Punkte an der Kurstafel, nach 25’466.19 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 25’597.23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’068.28 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 2.56 Prozent. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 12.10.2026, mit 27’245.90 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26’588.49 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 12.11.2025, den Stand von 23’406.46 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 9.36 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20’690.25 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Century Casinos (+ 7.25 Prozent auf 0.59 USD), Trustmark (+ 5.22 Prozent auf 47.94 USD), Commercial Vehicle Group (+ 5.11 Prozent auf 3.50 USD), Nortech Systems (+ 3.64 Prozent auf 11.10 USD) und ADTRAN (+ 2.81 Prozent auf 4.34 EUR). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Digi International (-13.68 Prozent auf 57.80 USD), Hancock (-10.22 Prozent auf 64.98 USD), PetMed Express (-9.88 Prozent auf 0.96 USD), Donegal Group B (-9.01 Prozent auf 25.74 USD) und Cogent Communications (-8.33 Prozent auf 4.07 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 137’655’244 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4.571 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Americas Car-Mart-Aktie hat 2027 laut FactSet-Schätzung mit 1.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Mit 19.11 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch