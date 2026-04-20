Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite leichter

Am Montag sinkt der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ um 0.47 Prozent auf 24’354.32 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.208 Prozent auf 24’417.53 Punkte an der Kurstafel, nach 24’468.48 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24’435.92 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24’221.53 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 20.03.2026, bei 21’647.61 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.01.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22’954.32 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, lag der NASDAQ Composite bei 16’286.45 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.81 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 24’519.51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20’690.25 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit 1-800-FLOWERSCOM (+ 24.90 Prozent auf 4.84 USD), BlackBerry (+ 11.01 Prozent auf 5.40 USD), Veeco Instruments (+ 7.89 Prozent auf 46.36 USD), Sangamo Therapeutics (+ 5.69 Prozent auf 0.28 USD) und FormFactor (+ 5.47 Prozent auf 144.72 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil AXT (-8.19 Prozent auf 75.80 USD), Intel (-4.69 Prozent auf 65.29 USD), Geron (-4.46 Prozent auf 1.61 USD), TransAct Technologies (-3.51 Prozent auf 3.30 USD) und Donegal Group B (-3.39 Prozent auf 18.26 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 14’003’767 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.167 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 12.61 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch