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NASDAQ-Handel im Blick 24.06.2026 22:33:46

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

So bewegte sich der NASDAQ Composite zum Handelsende.

Microvision
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Schlussendlich notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.43 Prozent leichter bei 25’476.64 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.033 Prozent auf 25’578.62 Punkte an der Kurstafel, nach 25’587.04 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 25’840.56 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’354.66 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 3.80 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 26’343.97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 21’761.89 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 24.06.2025, den Stand von 19’912.53 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 9.64 Prozent zu Buche. Bei 27’190.21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Myriad Genetics (+ 12.74 Prozent auf 5.22 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 12.20 Prozent auf 6.62 USD), Repligen (+ 9.52 Prozent auf 138.40 USD), WD-40 (+ 7.43 Prozent auf 244.08 USD) und Expedia (+ 6.97 Prozent auf 262.15 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Ballard Power (-11.63 Prozent auf 3.69 USD), AXT (-9.97 Prozent auf 70.14 USD), Microvision (-9.69 Prozent auf 0.31 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9.35 Prozent auf 94.13 USD) und Americas Car-Mart (-7.51 Prozent auf 3.57 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 46’005’776 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.443 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die SIGA Technologies-Aktie mit 13.95 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
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