Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Am Dienstag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich um 1.01 Prozent auf 18’315.59 Punkte nach unten. Zuvor eröffnete der Index bei 18’515.97 Zählern und damit 0.072 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18’502.69 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 18’564.25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18’252.52 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 17’683.98 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 15.07.2024, bei 18’472.57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, mit 13’407.23 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 24.04 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18’671.07 Punkten. Bei 14’477.57 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Exelixis (+ 8.61 Prozent auf 28.50 USD), AmeriServ Financial (+ 6.46 Prozent auf 2.80 USD), Teva Pharmaceutical Industries (+ 5.28 Prozent auf 18.15 USD), Neogen (+ 5.06 Prozent auf 14.73 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 4.73 Prozent auf 0.97 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen ASML (-16.26 Prozent auf 730.43 USD), KLA-Tencor (-14.70 Prozent auf 707.72 USD), Applied Materials (-10.69 Prozent auf 191.02 USD), Microvision (-9.77 Prozent auf 1.20 USD) und Ultra Clean (-8.62 Prozent auf 37.40 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 74’154’044 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.176 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Ebix-Aktie hat mit 0.03 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch