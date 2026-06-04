Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’341 0.9%  SPI 18’883 0.8%  Dow 51’562 1.7%  DAX 24’945 0.6%  Euro 0.9169 -0.2%  EStoxx50 6’103 0.8%  Gold 4’475 0.9%  Bitcoin 50’148 -1.0%  Dollar 0.7894 -0.3%  Öl 95.3 -2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Partners Group2460882UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Swiss Re12688156NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Depot von Stanley Druckenmiller im ersten Quartal: Viel Bewegung bei Tech-Investitionen
SpaceX vor dem Börsengang: Diese Aktien könnten ebenfalls profitieren
Goldpreis vor neuem Rekordhoch? Experte erwartet Beginn der nächsten Rally
Broadcom-Aktie tiefrot: Kräftiges Wachstum bei Umsatz und Gewinn überzeugt Anleger nicht
Starker Zahlen zum Trotz: CrowdStrike-Aktie sackt kräftig ab - Aktiensplit angekündigt
Suche...

Patterson-UTI Energy Aktie 1235611 / US7034811015

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ Composite-Performance 04.06.2026 22:34:01

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Verlusten

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Verlusten

Heute agierten die Börsianer in New York vorsichtiger.

SIGA Technologies
4.42 USD 3.51%
Kaufen Verkaufen

Schlussendlich schloss der NASDAQ Composite den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0.09 Prozent) bei 26’830.96 Punkten ab. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 1.02 Prozent schwächer bei 26’579.30 Punkten, nach 26’853.98 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 26’554.24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’923.70 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.451 Prozent abwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 04.05.2026, den Stand von 25’067.80 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22’807.48 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 04.06.2025, mit 19’460.49 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 15.47 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20’690.25 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Innodata (+ 12.22 Prozent auf 121.50 USD), Integra LifeSciences (+ 9.07 Prozent auf 17.56 USD), AngioDynamics (+ 7.41 Prozent auf 12.03 USD), Mind CTI (+ 6.73 Prozent auf 0.98 USD) und Myriad Genetics (+ 6.59 Prozent auf 4.69 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil 3D Systems (-14.96 Prozent auf 3.07 USD), CIENA (-13.66 Prozent auf 535.63 USD), Commercial Vehicle Group (-4.50 Prozent auf 5.52 USD), Comtech Telecommunications (-4.26 Prozent auf 5.40 USD) und Methode Electronics (-3.64 Prozent auf 12.72 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 39’331’678 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4.644 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 13.99 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück

Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.

Weiterlesen!