Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Verlusten

Schlussendlich schloss der NASDAQ Composite den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0.09 Prozent) bei 26’830.96 Punkten ab. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 1.02 Prozent schwächer bei 26’579.30 Punkten, nach 26’853.98 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 26’554.24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’923.70 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.451 Prozent abwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 04.05.2026, den Stand von 25’067.80 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22’807.48 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 04.06.2025, mit 19’460.49 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 15.47 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20’690.25 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Innodata (+ 12.22 Prozent auf 121.50 USD), Integra LifeSciences (+ 9.07 Prozent auf 17.56 USD), AngioDynamics (+ 7.41 Prozent auf 12.03 USD), Mind CTI (+ 6.73 Prozent auf 0.98 USD) und Myriad Genetics (+ 6.59 Prozent auf 4.69 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil 3D Systems (-14.96 Prozent auf 3.07 USD), CIENA (-13.66 Prozent auf 535.63 USD), Commercial Vehicle Group (-4.50 Prozent auf 5.52 USD), Comtech Telecommunications (-4.26 Prozent auf 5.40 USD) und Methode Electronics (-3.64 Prozent auf 12.72 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 39’331’678 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4.644 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 13.99 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch