Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten

Letztendlich ging der NASDAQ Composite nahezu unverändert (minus 0.16 Prozent) bei 19’280.79 Punkten aus dem Handel. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.482 Prozent auf 19’403.90 Punkte an der Kurstafel, nach 19’310.79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 19’517.87 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19’117.59 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.923 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 02.12.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 19’403.95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 17’925.12 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 02.01.2024, den Wert von 14’765.94 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Cumulus Media A (+ 11.81 Prozent auf 0.73 USD), Ballard Power (+ 10.84 Prozent auf 1.84 USD), Sangamo Therapeutics (+ 10.78 Prozent auf 1.13 USD), Cutera (+ 10.51 Prozent auf 0.39 USD) und Grupo Financiero Galicia (+ 10.40 Prozent auf 68.80 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Covenant Transport (-50.67 Prozent auf 26.89 USD), Lifecore Biomedical (-10.36 Prozent auf 6.66 USD), Commercial Vehicle Group (-6.85 Prozent auf 2.31 USD), Nortech Systems (-5.32 Prozent auf 10.32 USD) und JetBlue Airways (-4.83 Prozent auf 7.48 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 44’511’365 Aktien gehandelt. Mit 3.654 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Im NASDAQ Composite hat die Bed Bath Beyond-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Resources Connection-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11.96 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch