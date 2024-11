Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel mit Verlusten

Letztendlich tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.64 Prozent leichter bei 19’107.65 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.132 Prozent höher bei 19’256.09 Punkten, nach 19’230.73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 19’073.39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19’275.80 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 1.28 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.10.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 18’502.69 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 14.08.2024, einen Stand von 17’192.60 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.11.2023, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 14’094.38 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 29.40 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’366.07 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14’477.57 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Wynn Resorts (+ 8.65 Prozent auf 93.22 USD), Nissan Motor (+ 7.69 Prozent auf 2.80 USD), Comtech Telecommunications (+ 7.11 Prozent auf 2.71 USD), Harvard Bioscience (+ 5.53 Prozent auf 2.29 USD) und FreightCar America (+ 5.38 Prozent auf 10.39 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil 3D Systems (-17.20 Prozent auf 2.84 USD), American Superconductor (-12.95 Prozent auf 31.91 USD), Sangamo Therapeutics (-11.89 Prozent auf 2.15 USD), Dorel Industries (-11.24 Prozent auf 3.12 USD) und Schnitzer Steel Industries (-9.45 Prozent auf 17.35 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 38’713’134 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3.448 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Ebix-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Big 5 Sporting Goods-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19.46 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch