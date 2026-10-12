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NASDAQ 100-Kursverlauf 12.10.2026 22:33:27

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels schwächer

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels schwächer

Der NASDAQ 100 zeigte sich am Abend schwächer.

Zum Handelsschluss notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.71 Prozent tiefer bei 30’664.70 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.282 Prozent auf 30’796.04 Punkte an der Kurstafel, nach 30’883.15 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 30’813.96 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30’618.64 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 29’368.44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29’825.11 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24’221.75 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 21.66 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22’841.42 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Shopify A (+ 4.90 Prozent auf 179.22 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3.38 Prozent auf 742.96 USD), Keurig Dr Pepper (+ 3.12 Prozent auf 32.75 USD), GE HealthCare Technologies (+ 3.04 Prozent auf 67.74 USD) und Mondelez (+ 2.28 Prozent auf 61.79 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Lumentum (-9.78 Prozent auf 995.41 USD), Sandisk (-5.97 Prozent auf 1’487.33 USD), Astera Labs (-5.29 Prozent auf 324.11 USD), Moderna (-5.00 Prozent auf 213.74 USD) und Nebius (-4.98 Prozent auf 210.06 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 20’670’973 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.931 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Micron Technology-Aktie hat mit 5.91 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.19 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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Long 13’310.24 19.98 SOB7MU
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