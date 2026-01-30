Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’188 0.3%  SPI 18’220 0.3%  Dow 48’892 -0.4%  DAX 24’539 0.9%  Euro 0.9164 0.1%  EStoxx50 5’948 1.0%  Gold 4’865 -9.6%  Bitcoin 64’821 0.3%  Dollar 0.7697 0.6%  Öl 70.7 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Microsoft951692Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529SAP345952Rheinmetall345850Novartis1200526ABB1222171Swiss Re12688156
Top News
Bitcoin-Treasury-Check: Aktien von Metaplanet und MicroStrategy im Vergleich
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Rekordjahr 2026 erwartet: Xtrackers sieht neue Trends am ETF-Markt
Amazon-Aktie leichter: Mögliche Pläne für 50-Milliarden-Dollar-Investition in OpenAI
Suche...
eToro entdecken

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’552.39
Pkt
-331.91
Pkt
-1.28 %
23:16:01
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

NASDAQ 100-Performance im Fokus 30.01.2026 22:34:45

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels im Minus

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels im Minus

Der NASDAQ 100 beendete den Freitagshandel im Minus.

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 1.28 Prozent tiefer bei 25’552.39 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.557 Prozent tiefer bei 25’740.19 Punkten, nach 25’884.30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 25’456.18 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’823.30 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 0.307 Prozent. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Monat, am 30.12.2025, bei 25’462.56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25’734.81 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 21’508.12 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1.37 Prozent. Bei 26’165.08 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24’954.18 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Charter A (+ 7.62 Prozent auf 206.12 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4.55 Prozent auf 149.71 USD), T-Mobile US (+ 4.19 Prozent auf 197.21 USD), Tesla (+ 3.32 Prozent auf 430.41 USD) und PepsiCo (+ 3.32 Prozent auf 153.63 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen AppLovin (-16.89 Prozent auf 473.11 USD), KLA-Tencor (-15.24 Prozent auf 1’427.94 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-6.13 Prozent auf 236.73 USD), Lam Research (-5.93 Prozent auf 233.46 USD) und Applied Materials (-5.57 Prozent auf 322.32 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 56’899’371 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.898 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 1.91 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.96 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

16:41 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 14.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alphabet, Amazon, Apple
09:13 Marktüberblick: adidas und Apple im Fokus
08:47 ABB und Roche verhelfen SMI zu kräftigem Plus
07:26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Hohe Kursschwankungen
29.01.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (58%) auf Nestle SA, Swatch Group AG, Swiss Re AG, UBS Group AG
29.01.26 Eine Woche der Erholung für US-Aktien
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’724.50 19.62 SS4B5U
Short 13’998.06 13.99 SJ4BMU
Short 14’547.81 8.77 SAIB4U
SMI-Kurs: 13’188.26 30.01.2026 17:30:01
Long 12’656.41 19.92 SWHB5U
Long 12’348.42 13.62 S8IBHU
Long 11’841.24 8.94 SHFB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

BioNTech-Aktie im Blick: FDA treibt Prüfung der Tumortherapie voran
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rheinmetall von vor 10 Jahren abgeworfen
Krypto-Märchen werden wahr: Wie das digitale Gold eine neue Generation von Superreichen schuf
SAP-Aktie tiefrot: Deutlicher Gewinnanstieg auf Jahres- und Quartalssicht - Umsatzerwartungen leicht verfehlt
NVIDIA-Aktie schwächelt dennoch: China erteilt wohl Freigabe für DeepSeek-Chips
DroneShield-Aktie fällt: Kapitalerhöhung drückt Kurs trotz Rekordjahr
Roche-Aktie leichter: Investition in neues Genentech-Werk in North Carolina verdoppelt

Top-Rankings

Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien im Januar 2026
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 05/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 25’552.39 -1.28%

finanzen.net News

Datum Titel
22:35 AKTIE IM FOKUS 2: Apple trotz Rekordquartal erst spät im Plus - Chip-Engpässe
22:32 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Trumps Fed-Nominierung bringt Verluste mit sich
22:15 Aktien New York Schluss: Trumps Fed-Nominierung bringt Verluste mit sich
21:58 Airbus-Aktie im Fokus: Jefferies stuft auf "Hold" herab
21:37 Danone-Aktie: Rückruf für bestimmte Babynahrung in Deutschland
21:16 Devisen: Euro gibt merklich nach - Fed-Nominierung stärkt den Dollar
20:41 POLITIK/ROUNDUP: Millionen Seiten - Weitere Epstein-Dokumente veröffentlicht
20:16 Mexiko warnt vor humanitärer Krise in Kuba nach US-Drohung
20:14 Aktien New York: Trumps Fed-Nominierung bringt Verluste mit sich
19:51 GNW-News: Dictador ernennt Will Smith zum Global Artistic Director und schlägt damit ein visionäres neues Kapitel für den Premiumrum-Hersteller auf