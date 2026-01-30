Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels im Minus

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 1.28 Prozent tiefer bei 25’552.39 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.557 Prozent tiefer bei 25’740.19 Punkten, nach 25’884.30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 25’456.18 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’823.30 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 0.307 Prozent. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Monat, am 30.12.2025, bei 25’462.56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25’734.81 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 21’508.12 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1.37 Prozent. Bei 26’165.08 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24’954.18 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Charter A (+ 7.62 Prozent auf 206.12 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4.55 Prozent auf 149.71 USD), T-Mobile US (+ 4.19 Prozent auf 197.21 USD), Tesla (+ 3.32 Prozent auf 430.41 USD) und PepsiCo (+ 3.32 Prozent auf 153.63 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen AppLovin (-16.89 Prozent auf 473.11 USD), KLA-Tencor (-15.24 Prozent auf 1’427.94 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-6.13 Prozent auf 236.73 USD), Lam Research (-5.93 Prozent auf 233.46 USD) und Applied Materials (-5.57 Prozent auf 322.32 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 56’899’371 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.898 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 1.91 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.96 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch