Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schwächer

Um 17:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.52 Prozent schwächer bei 29’796.41 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 1.42 Prozent auf 29’526.71 Punkte an der Kurstafel, nach 29’950.82 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 29’854.03 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29’408.41 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der NASDAQ 100 bereits um 3.25 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 28’937.84 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29’502.60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24’745.36 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 18.21 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Intuit (+ 5.79 Prozent auf 328.42 USD), Moderna (+ 5.74 Prozent auf 239.28 USD), Autodesk (+ 5.54 Prozent auf 243.94 USD), AppLovin (+ 5.53 Prozent auf 276.70 USD) und Copart (+ 5.22 Prozent auf 27.64 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Rocket Lab (-10.76 Prozent auf 52.81 USD), Teradyne (-5.71 Prozent auf 338.91 USD), Western Digital (-5.36 Prozent auf 344.57 USD), Lam Research (-5.36 Prozent auf 271.55 USD) und Seagate Technology (-5.03 Prozent auf 677.62 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die CoreWeave-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16’711’769 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4.916 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5.22 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.06 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch