Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich schwächer

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0.66 Prozent schwächer bei 20’896.67 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.076 Prozent höher bei 21’052.07 Punkten, nach 21’036.16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 20’864.02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 21’067.66 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1.30 Prozent. Vor einem Monat, am 14.10.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 20’439.05 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 14.08.2024, den Stand von 19’022.68 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.11.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 15’812.47 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 26.31 Prozent. Bei 21’182.02 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16’249.19 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Enphase Energy (+ 5.25 Prozent auf 63.56 USD), Align Technology (+ 3.07 Prozent auf 221.64 USD), DexCom (+ 2.96 Prozent auf 74.68 USD), ASML (+ 2.90 Prozent auf 692.96 USD) und Datadog A (+ 2.32 Prozent auf 131.43 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Super Micro Computer (-11.41 Prozent auf 18.01 USD), JDcom (-6.56 Prozent auf 33.35 USD), Tesla (-5.77 Prozent auf 311.18 USD), Moderna (-5.62 Prozent auf 39.77 USD) und Lucid (-4.59 Prozent auf 2.08 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 38’713’134 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.448 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Super Micro Computer-Aktie verzeichnet mit 7.08 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. The Kraft Heinz Company-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 4.98 Prozent gelockt.

