NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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08.09.2026 16:00:33
Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verliert zum Start
Das macht das Börsenbarometer in New York heute.
Um 15:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.14 Prozent tiefer bei 29’501.93 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.342 Prozent auf 29’645.18 Punkte an der Kurstafel, nach 29’544.16 Punkten am Vortag.
Bei 29’429.65 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 29’655.73 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der NASDAQ 100 bei 29’722.30 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 29’414.26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 23’762.30 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 17.04 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger
Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit CoreWeave (+ 6.62 Prozent auf 95.28 USD), Intel (+ 4.98 Prozent auf 100.57 USD), QUALCOMM (+ 3.98 Prozent auf 175.45 USD), Nebius (+ 3.95 Prozent auf 235.34 USD) und Teradyne (+ 3.71 Prozent auf 370.28 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Amgen (-6.91 Prozent auf 407.00 USD), Shopify A (-6.42 Prozent auf 135.78 USD), DoorDash (-4.70 Prozent auf 201.77 USD), Thomson Reuters (-4.64 Prozent auf 100.78 USD) und Intuit (-4.54 Prozent auf 317.59 USD).
Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100
Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 4’989’487 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4.776 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.54 zu Buche schlagen. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6.45 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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