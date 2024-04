Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste

Am Donnerstag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0.57 Prozent tiefer bei 17’394.31 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.121 Prozent höher bei 17’514.77 Punkten, nach 17’493.62 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17’590.81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17’376.49 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 4.13 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.03.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 17’985.01 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 18.01.2024, mit 16’982.29 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 18.04.2023, bei 13’091.79 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5.14 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 18’464.70 Punkten. Bei 16’249.19 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell PepsiCo (+ 1.65 Prozent auf 172.27 USD), American Electric Power (+ 1.62 Prozent auf 82.56 USD), Comcast (+ 1.62 Prozent auf 39.62 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 1.54 Prozent auf 501.80 USD) und Zoom Video Communications (+ 1.46 Prozent auf 59.94 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Micron Technology (-3.78 Prozent auf 111.93 USD), Tesla (-3.55 Prozent auf 149.93 USD), NXP Semiconductors (-3.34 Prozent auf 219.35 USD), Applied Materials (-2.79 Prozent auf 194.32 USD) und Cadence Design Systems (-2.66 Prozent auf 285.90 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 15’038’195 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.883 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5.45 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.66 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch