Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsende

Zum Handelsschluss gab der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1.17 Prozent auf 19’800.74 Punkte nach. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.401 Prozent auf 19’954.66 Punkte an der Kurstafel, nach 20’035.02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 19’990.12 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19’763.04 Zählern.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, den Stand von 18’421.31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 20’391.97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 14’973.24 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 19.69 Prozent aufwärts. Bei 20’690.97 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16’249.19 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Super Micro Computer (+ 15.79 Prozent auf 47.74 USD), Diamondback Energy (+ 2.51 Prozent auf 199.50 USD), Lucid (+ 2.40 Prozent auf 3.42 USD), NVIDIA (+ 2.24 Prozent auf 127.72 USD) und PayPal (+ 1.13 Prozent auf 80.26 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Adobe (-3.93 Prozent auf 487.30 USD), Ross Stores (-3.75 Prozent auf 140.12 USD), Tesla (-3.70 Prozent auf 240.83 USD), Monster Beverage (-3.36 Prozent auf 49.24 USD) und Amazon (-3.06 Prozent auf 180.80 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 59’825’434 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3.143 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die JDcom-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4.63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch